شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد "خامس" الدورى بين المقاولون والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمكن النادي المصري من حسم المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري، بعد سقوطه فى فخ الهزيمة أمس، السبت، بهدف نظيف أمام سموحة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.

وكان الفريق البورسعيدي يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لإنهاء المنافسة مع المقاولون العرب على ذلك المركز، بعد خروج الاتحاد السكندرا من دائرة المنافسة وانحصارها بين المقاولون والمصري.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس حالياً برصيد 47 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 45 نقطة، وخاض كلا الفريقين 33 جولة، ويتبقى لكل منهما مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

ويلتقي المقاولون العرب مع النادي الأهلي اليوم الأحد، فيما يلتقي المصري مع الفريق الأحمر 26 يوليو الجاري، وهو ما يجعل الأهلي يمتلك حسم المركز الخامس بين الفريقين طبقاً لنتائجه خلال المباراتين.