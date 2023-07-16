7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها مباراتا الأهلى والمقاولون، والزمالك مع فاركو فى الدورى المصرى، وحصول الاهلى على توقيع سوزا، واعتزال رحاب جمعة بطلة كرة اليد.

الأهلي يحصل على توقيع سوزا واللاعب يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي

حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال الساعات الماضية، بعد الاتفاق مع النادي الكوري على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة .

وافق مسئولو النادى الإسماعيلى على بيع الثنائى عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لحل الأزمة المالية التي يعانى منها الدراويش خلال الفترة الحالية.

يحصل روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى على راتب شهر مكافأة تأهل المنتخب إلى أولمبياد باريس 2024. وتأهل المنتخب الأولمبي الي أولمبياد باريس برفقة منتخبي المغرب ومالى بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

الزمالك يواجه فاركو فى المحطة الأخيرة بالدوري الليلة يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الفارس الأبيض لتأمين المركز الثالث قبل نهاية الموسم، فيما يبحث فاركو عن مباراة مميزة من الناحية الفنية وتجربة بعض اللاعبين والطرق الفنية للبرتغالى برونو روماو.

المنتخب الأولمبى يضع محمد صلاح فى قائمة الثلاثى فوق السن بالأولمبياد

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بالإجماع، على اختيار محمد صلاح فى قائمة اللاعبين الثلاثة الذين سيتم استدعاؤهم فوق السن للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

رحل الثلاثى "عمر الوحش وأحمد مدبولى وأحمد عادل عبد المنعم" لاعبو النادى الإسماعيلى عن القلعة الصفراء بشكل رسمي بعد نهاية عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وعدم قيام الإدارة الصفراء بتمديد تعاقدهم.