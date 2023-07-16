شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يرفض استبعاد محمود صابر من الأولمبياد رغم أنباء غيابه مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مطالبات البعض باستبعاد محمود صابر لاعب المنتخب من القائمة التى سيتم اختيارها للمشاركة فى الأولمبياد، رغم اقتراب غياب اللاعب عن أول مباراتين فى البطولة بسبب الإيقاف.

وأصر ميكالى على منح اللاعب فرصة المشاركة في الأولمبياد حتى لو صدر ضد قرار نهائي بالإيقاف أول مباراتين بعد الطرد المباشر فى مباراة المغرب بنهائي أفريقيا، كونه أحد أهم العناصر التى ساهمت فى تحقيق حلم الوصول لباريس 2024.

وأرسل الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي فاكساً رسمياً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وآخر للجنة الأولمبية، يستفسر فيه عن صحة إيقاف محمود صابر لاعب المنتخب، الذى تعرض للطرد فى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت بالمغرب.

وترددت أنباء تفيد بغياب صابر عن أول مباراتين لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بسبب عقوبة الإيقاف.

محمود صابر سجل هدفًا فى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا فى شباك المغرب، قبل أن يغادر فى الدقيقة 18، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، بعد التدخل العنيف على قدم عبد الصمد الزلزولي.