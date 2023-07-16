«استقيل ازاي وأنا معزول؟».. مرتضى منصور يكشف حقيقة منع خالد لطيف من دخول الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، حقيقة منع خالد لطيف عضو مجلس الإدارة من الدخول إلى النادي.

وفي فيديو عبر قناة "الزمالك"، قال مرتضى منصور: "كل الأخبار اللي خرجت إني منعت خالد لطيف من الدخول للنادي كذب، والهدف منها هدم استقرار المجلس".

وأضاف مرتضى: "أنا لو صدر ضدي قرار بالعزل، أقسم بالله كنت قدمت استقالتي، عشان مبقتش طايق، لكن استقيل ازاي وأنا معزول؟".

وأوضح: "عندي مجلس إدارة محترم، ومعنديش مشاكل مع حد، سليمان وهدان كان في المقصورة يوم الماتش بدون أي أزمات".

وتابع مرتضى منصور: "وأنت ياللي طالع تقول انقذوا الزمالك، الزمالك بينهار، أنا قاعد على قلبك ومش ماشي، الوزير كان لسه بيكلمني لمدة ساعة كاملة، بيطمن على النادي ووضعه حاليا".