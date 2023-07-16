شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يرفض 3 عروض ويقرر العودة للتدريب فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، 3 عروض تدريبية فى الدوري المصري ، كما رفض البقاء مع أسوان بالقسم الثاني بعد انتهاء عقده مع الفريق الجنوبي.

وقال مصدر مقرب من المدرب، إنه تلقى عرضاً من أحد الأندية الصاعدة للدوري، وعرضين من فريقين فى منتصف جدول الترتيب، لكنه فضل العودة لاستكمال مشواره التدريبي بالإمارات.

وقرر الرمادي الرحيل عن الفريق الجنوبي رسمياً بعد هبوط فريقه للقسم الثاني، على خلفية الهزيمة أمام الداخلية الجمعة فى ختام مسابقة الدوري.

وقاد الرمادي تماسيح النيل منذ الجولة الثالثة، وحقق انتفاضة كبيرة فى بداية مهمته، لكن نتائج الفريق تراجعت الفترة الأخيرة وتلقى هزيمتين من الطلائع والداخلية عصفا بحظوظ البقاء.

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة فى تدريب الظفار العمانى لعامين متتاليين.

وتوج الرمادى بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية، ولعب الرمادى لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من الدورات التدريبية.

ودع فريق أسوان الدورى الممتاز، ليكون ثالث الهابطين للقسم الثانى مع غزل المحلة وحرس الحدود، بينما نجا الداخلية من الهبوط بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بفوز الداخلية 4-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين