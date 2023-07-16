شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر أهداف جوستافو سوزا مع فريقه بالدوري الكوري قبل انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك الكوري الجنوبي، والذي اقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من تسجيل هدف فوز فريقه في المباراة التي أقيمت اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدوري الكوري الجنوبي.

وفاز جونبوك هيونداي على فريق سوون سيتي في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب جيونجو كأس العالم الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الكوري الجنوبي الأول.

واقترب الأهلي من التعاقد مع جوستافو سوزا في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل، بناءا على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا من المفاوضات مع سوزا للتعاقد معه في الصيف الحالي، بعد الاتفاق على القيمة المالية التي سيحصل عليها ناديه نظير التخلي عنه مقابل 500 ألف دولار، باعتبار أنه يتبقى موسم واحد في عقده مع جونبوك، بخلاف القيمة المالية التي سيحصل عليها اللاعب والتي ستتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف دولار سنويا.