شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية بيرسي تاو وقاضية معلول أفضل التمريرات الحاسمة فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية، التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فيديو لأبرز التمريرات الحاسمة فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت التمريرات الحاسمة مساهمة ثنائي الأهلي بيرس تاو وعلي معلول فى 3 تمريرات حاسمة، منها اثنتان لتاو خلال مباراتي فريقه أمام الهلال السوداني والرجاء المغربي، بخلاف عرضية علي معلول في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بمرمى الوداد المغربي، التي سجل منها محمد عبد المنعم هدف التتويج بالبطولة رقم 11 في تاريخ الأهلي.

من ناحية أخرى، يُعلن مسئولو النادي الأهلي صفقة إمام عاشور خلال الساعات المقبلة، بعدما خضع اللاعب خلال الساعات الماضية لجلسة تصوير داخل النادى تمهيداً لإعلان الصفقة التى انتهى منها الأهلي بشكل رسمي.

واجتاز إمام عاشور الاختبار الطبي الذى خضع له أيضاً تمهيداً لارتداء القميص الأحمر، بعدما حسم مسئولو الأهلي جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة مع نادي ميتيدلاند الدنماركي.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.