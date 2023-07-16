5 مباريات جمعت الزمالك وفاركو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك وفاركو بفوز الفريق البرتقالى بهدفين دون رد بكأس الرابطة فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بكأس مصر.

التقى الزمالك مع فاركو فى 5 مباريات قبل لقاء الليلة بواقع 3 مباريات بالدوري ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر ، حقق الفارس الابيض فوزين وخسر مرتين وتعادل فى لقاء ، وسجل فاركو ستة أهداف فى شباك الزمالك بينما تلقت شباكه 4 أهداف .

فاز الزمالك على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الاول لدوري هذا الموسم.

وسيكون الزمالك على موعد مع آخر مبارياته فى الدوري فى الجولة الرابعة والثلاثين، حينما يستضيف نظيره فاركو الليلة فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.



