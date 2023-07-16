شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحدد أكتوبر المقبل لانطلاق الدورى "رجال وسيدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الموعد المبدئى لانطلاق بطولتي الدورى المرتبط رجال وسيدات للموسم الجديد. وتحدد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر موعدا مبدئيا لبطولة الدورى الممتاز أ سيدات مرتبط تحت 18 سنة، ومنتصف نفس الشهر لانطلاق بطولة الممتاز أ رجال مرتبط تحت 18 سنة .

من ناحية أخرى، اعتذر مروان سرحان، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، رسميا للاتحاد المصري لكرة السلة، عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لكأس العالم لكرة السلة.

وتشارك مصر في كأس العالم لكرة السلة هذا العام بعد غياب عن النسخة الأخيرة للبطولة، وتقام البطولة في أغسطس المقبل والذي يتم تنظيمها في ثلاثة دول هي الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأوضح مروان سرحان، في جواب اعتذاره عن المشاركة في معسكر المنتخب المقبل، بسبب ظروف أسرية مع عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية.