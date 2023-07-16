اليوم .. الذكرى السنوية السابعة على رحيل طارق سليم

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم الاثنين الذكرى السابعة لرحيل طارق سليم لاعب النادي الأهلي الأسبق والشقيق الأصغر للمايسترو صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق.

ولد الرحل طارق توفيق سليم في 15 يوليو 1937 وتوفى 16 يوليو 2016، وهو نجل محمد سليم والسيدة زين الشرف، والشقيق الأصغر لـ صالح سليم الرئيس العاشر للنادي الأهلي وعبدالوهاب سليم.



تألق طارق سليم خلال مسيرته مع الأهلي منذ تصعيده للفريق الأول بالأحمر عام 1954 ، في مسيرة اقترب من الـ 17 عام داخل جدران الأحمر حتى اعتزاله اللعب عام 1965.

وعقب اعتزل اللعب عام 1965 اتجه طارق سليم لمهنتة الأصلية فعمل كطيار وترقى في عمله الذي أجاده إلى أن أصبح كبير الطيارين خلال عملة في الشركة الوطنية للطيران.

وسبق وأن تولى طارق سليم منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مراحل متعاقبة ، وشُهد له بالكفاءة خلال تلك الفترات.

تتويج الأهلي ..

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسم تتويجه بلقب الدوري الممتاز رقم 43 في تاريخه ، قبل ختام المسابقة بأربع مواجهات متبقية له.

وأُعلن تتويج الأهلي بلقب الدوري بعد وصوله إلى النقطة 75 ، مستفيدًا من خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه على اللقب أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدف.

رباعية القمة ..

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على الزمالك برباعية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الخميس الماضي لحساب مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

سجل رباعية الأهلي كل من حسين الشحات الهدفين الأول والثاني ، علي معلول ثالث الأهداف ، ومحمد شريف الهدف الرابع في الوقت البديل من زمن شوط اللقاء الثاني .