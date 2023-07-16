كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لملاقاة المقاولون بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في السابعة من مساء اليوم الأحد مواجهة الأهلي والمقاولون العرب على ملعب الأخير بالجبل الأخضر لحساب الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.





أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

على هامش المران، عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل بدء المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

قام اللاعبون بأداء تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، في الوقت الذي قاد فيه ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات مكثفة على هامش المران الجماعي.

وأنهى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بـ3 فرق.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب في السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز، ويذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

وتضم قائمة الأحمر في اللقاء كلًّا من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، كريم الدبيس، محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد القندوسي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، رأفت خليل.

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا، محمد زعلوك.