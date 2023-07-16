سباليتي يقترب من تدريب أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - وافق لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي، على عرض تدريب فريق أهلي جدة السعودي، في الموسم الكروي الجديد خلفا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأعطى سباليتي موافقته المبدئية من أجل تدريب أهلي جدة في مطلع الموسم المقبل.



ويكشف النادي الأهلي السعودي عن المدرب الجديد في نهاية الأسبوع الجاري، ليلتحق بمعسكر الفريق في النمسا مباشرةً لقيادة تدريبات الفريق الكروي في الفترة المقبلة.



بعثة أهلي جدة السعودي إلى النمسا



وتسافر بعثة أهلي جدة السعودي إلى النمسا غدا الإثنين على متن طائرة خاصة تأهبًا للدخول في معسكر خارجي ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويستمر معسكر أهلي جدة لمدة 20 يوما يتخلله 5 لقاءات ودية، على أن تحدد أسماء الفرق خلال اليومين المقبلين.

ويؤدي الفريق السعودي، حصة تدريبية أخيرة، اليوم الأحد قبل مغادرة للمعسكر الخارجي بعدما منح لاعبي الفريق راحة عن تدريبات مساء أمس السبت.



