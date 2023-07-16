حافلة الأهلي تصل ستاد عثمان أحمد عثمان استعدادًا لمواجهة المقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ، استعدادًا لملاقاة المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 34 للدوري.





ويخوض الأهلي لقاء الليلة محتلاً صدارة ترتيب الدوري الذي حسم لقبه للمرة الـ 43 في تاريخه برصيد 78 نقطة .

بينما يحتل المقاولون العرب الترتيب السادس فى جدول ترتيب الدوري بـ 44 نقطة بعد لعب 33 مباراة حيث انتصر في 9 مواجهات وتعادل في 17 وتعرض لـ 7 هزائم.

وتضم قائمة الأهلي في اللقاء كل من ..

حراس المرمي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد أشرف، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، أحمد قندوسي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، محمد فخري، رأفت خليل.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف، محمد زعلوك.