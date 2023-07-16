موعد بدء مونديال الأندية بمدينة جدة السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، فعاليات بطولة كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر المقبل في الفترة ما بين 12 إلى 22 من الشهر ذاته.





ويسجل النادي الأهلي ظهوره الرابع تواليًا بالبطولة العالمية ، بعد أن تمكن من الفوز على الوداد المغربي بثنائية لهدف في ذهاب النهائي بالقاهرة ، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المغرب على ملعب مركب محمد الخامس.

وحتى الان تأهلت ستة أندية للمشاركة في البطوله العالمية على رأسهم مانشستر سيتي الانجليزي بطل النسخة الأخيرة من مسابقه دوري أبطال اوروبا كذلك فريق اتحاد جده السعوديه المتوج أخيرا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين والذي يضم في صفوفه الثنائي المصري احمد حجازي وطارق حامد.

بالإضافة إلى تواجد ليون المكسكي ، أواروا الياباني بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ومن المنتظرأن يكتمل عقد الاندية المتأهلة خلال شهر نوفمبر المقبل بتحديد بطل قارة أمريكا الجنوبيه الذي سيشارك في منافسات المحفل العالمي.

مواجهة الأهلي في الدوري ..

على صعيد آخر ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لملاقاة المقاولون العرب بالدوري ، بعد أن اختتم تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الذئاب لحساب الجولة 34 من الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل بدء فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

فيما أدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.