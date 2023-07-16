هل حسم الاتحاد صفقة فابينيو من ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي، على حسم صفقة اللاعب البرازيلي فابينيو من الريدز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أكدت تقارير أن الاتحاد السعودي حسم اتفاقه مع فابينيو على أن يوقع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم، سيحصل خلالها على راتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو، بينما سيحصل الريدز على 40 مليون يورو مقابل اتمام الصفقة.

تعطل مفاوضات الاتحاد مع ليفربول

شهدت الساعات الاخيره تعطل مفاوضات الاتحاد مع نادي ليفربول وتأخر في إعلان التعاقد الرسمي مع فابينيو، ويرجع السبب في ذلك إلى شروط النادي السعودي في اتمام الصفقة وكيفية تسديد رسوم انتقال البرازيلي للدوري السعودي.

يرغب نادي الاتحاد في تسديد رسوم الصفقة على أقساط لكن النادي الإنجليزي يرغب في الحصول على كامل المبلغ بدون أقساط، وهو الاقتراح الجاري مناقشته بين الفريقين حاليًا.

نونو سانتو يقنع فابينيو بالانتقال للاتحاد

بالفعل توصل الاتحاد لاتفاق مع فابينيو على الانتقال للنمور بداية من الموسم المقبل لمجاورة كريم بنزيما ونجولو كانتي، ووافق اللاعب على الانتقال للنمور.

كان نونو سانتو المدير الفني للاتحاد هو احد العناصر التي سهلت الاتفاق مع اللاعب البرازيلي، حيث كان "المفاوض" في بداية الصفقة، ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

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