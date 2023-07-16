شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 53 مباراة، فازز فى 40 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 99 هدفاً وتلقت شباكهم 29، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بتحقيق الفوز على المقاولون العرب الليلة للحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم هذا الموسم من أجل إنهاء المسابقة برقم تاريخى من النقاط.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالمقاولون العرب خلال الأيام الماضية من أجل معرفة أسلوب لعب ذئاب الجبل وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.