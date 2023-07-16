شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مباراة جمعت الأهلى والمقاولون العرب قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

التقى الأهلى والمقاولون العرب 80 مرة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر الفوز في 57 مباراة مقابل سبعة انتصارات لذئاب الجبل، فيما انتهت 16 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الأهلى 137 هدفا فى شباك المقاولون بينما اكتفى الذئاب بتسجيل 45 هدفا

مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».

أسامة عرابى وربيع ياسين، لاعبا الأهلى فى تسعينيات القرن الماضى، الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلى والمقاولون العرب.

سجل الأهلي 137 هدفاً فى شباك المقاولون، كان أولها ثنائية جمال عبد الحميد فى الجولة 14 موسم 78 – 79 بتاريخ 1 فبراير 1979.

أحرز المقاولون العرب 45 هدفاً في شباك الأهلي جاء أولها بتوقيع نبيل إبراهيم بالجولة السادسة موسم 1979 – 1980 وخسر فريقه (1 – 2).

73 لاعبًا من الأهلى سبق لهم التسجيل فى شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق، والذى يعد الهداف التاريخى للقاءات الفريقين بعدما نجح فى تسجيل 7 أهداف



