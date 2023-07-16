شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يؤجل العروض المحلية لحين حسم مصيره فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل طارق حامد، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودى، حسم العروض المحلية التى تلقاها مؤخرًا من بعض أندية الدورى المصرى لحين حسم موقفه من البقاء مع فريق الاتحاد، أو الانتقال لأحد أندية الدورى السعودى.

واتفق نادى الاتحاد السعودى مع البرازيلى فابينيو، لاعب ليفربول الإنجليزى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما يقرب طارق حامد من الرحيل، الأمر الذى دفع بعض الأندية المصرية للدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

ويسعى وكيل أعمال طارق حامد للحصول على عرض مميز فى الدورى السعودى، خاصة وإن رغبة اللاعب الاستمرار فى تجربة الاحتراف الخارجى، كما أجل حسم مصير العروض المحلية والعودة للدورى المصرى فى الوقت الحالي.

وتلقى ليفربول عرضًا رسميًا من نادي الاتحاد، أمس الجمعة، بقيمة 40 مليون جنيه استرليني، لضم البرازيلى فابينيو.

وذكر موقع "الكاس"، أن نادي الاتحاد السعودي أنهى اتفاقه مع البرازيلي فابينيو على كافة شروط ومزايا العقد في انتظار الحصول على الاستغناء الخاص به من ناديه ليفربول.

وأضاف الموقع أن اقتراب اتحاد جدة من تعاقده مع فابينيو، جاء بعد تقديم عرض رسمي لشرائه، وفي حال إتمام الصفقة سيتم تسجيله بديلا عن المصري طارق حامد.