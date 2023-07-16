شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: كولر يجهز القوة الضاربة لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن مارسيل كولر مدرب النادى الأهلى يسعى لمواصلة الاعتماد على كل اللاعبين حتى يصل إلى مباريات الكأس بجاهزية كاملة.

وقال طه إسماعيل فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، "إن كولر كان أمامه خياران، إما أن يواصل الاعتماد على كل اللاعبين أو منح الأساسيين راحة والاعتماد على البدلاء والناشئين في باقى المباريات".

وأضاف طه إسماعيل، "كولر فضل الاعتماد على كل اللاعبين وعدم منحهم راحة بشكل كامل، ولكن يواصل عمل التدوير بين اللاعبين ويمنح كل اللاعبين الفرصة للمشاركة مع التبديل بينهم، ليصل لمباريات كأس مصر بجاهزية كاملة".

ويحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 78 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ58 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط.

وفى المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى للإيقاف، وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية، وحمدى فتحى وبرونو سافيو للرحيل عن النادى.