شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف أوشايا يتعادل للمقاولون العرب فى مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب من إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الأهلى بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويضم تشكيل المقاولون كلا من:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد وجوزيف أوشايا في الدفاع ومحمد مجلي وعمر سافيولا وأحمد الشيمي في الوسط، ومحمد سالم وجون أوكلي وأحمد عاطف قطة فى الهجوم.

بينما، أعلن مارسيل كولر المدير الفني تشكيل فريقه وضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد فخري واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف في الهجوم.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.