شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. المقاولون يفرض التعادل على الأهلي والنتيجة 1 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي تجمعهما باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بدأ الأهلي المباراة بضغط كبير على دفاع المقاولون ونوع اللعب معتمدا على العمق والجبهة اليمنى التي ينشط فيها كريستو ومحمد فخري، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 11 لعبها طاهر وشتتها دفاع المقاولون ووصلت إلى كريستو من خارج منطقة الجزاء وسددها مباشرة نحو مرمى الذئاب ولكن حولها محمود أبو السعود إلى ركنية.

وسجل اليود يانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 17 من صناعة كوكا الذي مرر الكرة في ظهر دفاع المقاولون وسددها ديانج بيمناه على يسار أبو السعود، وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد التصدي لكرة محمد مجلي، قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل على لاعب المقاولون.

وسجل جوزيف أوشايا هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 24 من عمر المباراة من متابعته للكرة الثابتة التي لعبها سافيولا ووصلت إلى أحمد علاء ولعبها رأسية إلى أوشايا لذي لعبها بيسراه في سقف مرمى الشناوي، ولعب طاهر رأسية في الدقيقة 29 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المقاولون.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد فخري واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد زعلوك.

وجاء تشكيل المقاولون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد وجوزيف أوشايا في الدفاع ومحمد مجلي وعمر سافيولا وأحمد الشيمي في الوسط، ومحمد سالم وجون أوكلي وأحمد عاطف قطة في الهجوم.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.