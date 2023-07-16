شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يجهز تقريرا بالراحلين عن سموحة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، تقريره النهائى بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق فى الموسم المقبل، بعد انتهاء مباريات الفريق السكندرى هذا الموسم.

ومنح أحمد سامى لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ويحسم مدرب سموحة اللاعبين الراحلين والباقين معه في الموسم المقبل، وموقف اللاعبين المعارين من الأندية الأخرى، والمراكز التى يحتاج لتدعيمها من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد.

وحجز الثلاثى الأجانب وهم النيجيرى صديق أوجولا والبنينى دوكو دودو والتونسى مالك بعيو أماكنهم في قائمة سموحة في الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التى قدموها مع الفريق.

ونجح سموحة في إنهاء الموسم في المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

وحقق سموحة فوزا صعبا على المصرى بهدف نظيف كان عن طريق محمود حليمو في الدقيقة 30 بتسديدة قوية برجله اليسرى بعد تمريرة مميزة من حسين فيصل، لتعلن عن تقدم الفريق السكندرى بالهدف الأول.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 42 ليتقدم إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.