شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تواجد حسام عاشور فى الأهلي لأول مرة منذ رحيله عن قلعة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حسام عاشور قائد الأهلي السابق فى مقر النادي بالجزيرة خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن السبب من تواجد "المسمار" فى القلعة الحمراء، رغم الخلافات التي عجلت برحيله عن الأهلي وتسببت في التراجع عن تكريمه وإقامة مباراة اعتزال تكريما له على مسيرته الكبيرة داخل التتش.

وكشف مصدر أن سبب تواجد حسام عاشور فى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية هو أن حسام عاشور كان يمر من أمام النادى برفقة ابنته الصغرى، وطلبت منه الوقوف والدخول للتصوير بالنادي، لأنها لم يسبق لها التواجد به أو مشاهدة والدها داخل النادي وهو يلعب في صفوف الأهلي، وما كان منه إلا الاستجابة لطلبها والتقاط صور لها من داخل النادي.

شارك حسام عاشور في أكثر من 500 مباراة مع الأهلي سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط وهو أكثر لاعب شارك مع النادي الأهلي منذ عام 2000 ، وأولي مبارياته أمام الزمالك في الدور الأول موسم 2003 / 2004 يوم الجمعة 21 نوفمبر 2003 وانتهت بفوز الزمالك 1–0 بقدم اللاعب جمال حمزة في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

دخل عاشور تاريخ النادي الأهلي من أوسع أبوابه وذلك عندما حمل شارة الكابتن ليصبح من أصغر من حملوا شارة الكابتن في تاريخ النادي الأهلي وذلك في مباراة الدور الثاني من موسم 2009/2010 أمام فريق اتحاد الشرطة وانتهت المباراة بفوز الأهلي 4/2 وذلك في بداية الشوط الثاني من المباراة عندما خرج أسامة حسني وظلت الشارة علي كتف حسام لمدة 15 دقيقة حتي نزول أحمد بلال في الدقيقة 60.

يعتبر عاشور لاعب من ضمن 4 لاعيبين شاركوا في جميع مباريات كأس العالم للأندية وهم محمد أبو تريكة، وائل جمعة، شادي محمد، بالإضافة إلي حسام عاشور.