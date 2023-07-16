شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يختار 7 لاعبين من بطولة الجمهورية للمشاركة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن اختيار 7 لاعبين من 600 لاعب مشاركين فى بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التى انطلقت أمس بالمركز الأولمبى وتستمر حتى الخميس المقبل، للمشاركة فى بطولة أفريقيا القادمة بداكار سبتمبر المقبل.

ويختار اتحاد الملاكمة العناصر التي تشارك في البطولة الأفريقية من هذه البطولة، بعد اختيار 4 لاعبات على مستوى السيدات الأسبوع الماضى.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الملاكمة إسناد رئاسة بعثة منتخب بطولة أفريقيا إلى نبيل عسكر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في شهر سبتمبر المقبل بداكار بالسنغال.

وحقق لاعبو منتخب مصر للملاكمة نتائج مميزة فى بطولة روسيا الدولية مؤخرا، وحصل يسري رزق على الميدالية الذهبية وعبد الرحمن عرابي على الميدالية الفضية وعلى السلاموني على الميدالية البرونزية.

فيما حصل عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا، كما وتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.