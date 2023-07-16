شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يعلن تشكيل الجهاز الفنى للكرة.. الشيشينى "رئيسا" وعزمى "مديرا فنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف نادى السكة الحديد عن التشكيل الجديد للجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول للموسم الجديد بقيادة سامى الشيشينى وأمير عزمى مجاهد.

وجاء تشكيل الجهاز لفريق السكة كالتالى:

سامى الشيشينى رئيس الجهاز والمشرف العام على الكرة، أمير عزمى مجاهد المدير الفنى، وحمادة نصر مدرب عام، تامر رياض مدرب، وائل خليفة مدرب حراس مرمى، عبد الرحمن طارق مدرب مساعد ومحلل أدار، أحمد عصمت مدرب أحمال، منتصر السيد مدير إدارى، حمادة الدالى مدير شئون اللاعبين، وليد أنور منسق قطاع الكرة والفريق الأول، أحمد رأفت مدير التعاقدات، محمد اللبينى طبيب، أحمد شعبان مدلك، محمود الشيخاوى مدلك.

وبدأ أمير عزمى مجاهد فترة الإعداد للموسم الجديد استعدادا لدورى المحترفين في القسم الثانى، بعدما أنهى الموسم الماضى في المركز الثالث في ترتيب مجموعة القاهرة.

ورفض مسئولو نادي السكة الحديد العرض المقدم من النادي المصري لضم الإيفواري سيلا سيرياك لاعب خط وسط الفريق، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.