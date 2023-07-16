إشبيلية يرفض رحيل بونو لـ باريس

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب باريس سان جيرمان في التعاقد مع حارس قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المتذبذبة للدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الحارس الأساسي للنادي الفرنسي.

ويبحث المدرب الإسباني لويس إنريكي عن بديل قوي لدوناروما، من أجل تحسين اللاعب لمستواه، بعد المستويات السيئة التي قدمها الحارس الإيطالي خلال الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إشبيلية رفض عرضًا من باريس سان جيرمان بقيمة 15 مليون يورو، بعدما رأت إدارة العملاق الفرنسي ضرورة التعاقد مع الحارس المغربي.

وأوضحت أن الفريق الباريسي سيقوم بزيادة المقابل المادي في صفقة بونو، وذلك للفوز بخدمات أسد الأطلس، حيث لا ترغب الإدارة الباريسية في دخول أي منافس، حتى لا يكون هناك زيادة كبيرة في قيمة الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن إشبيلية يريد الحصول على 20 مليون يورو، من أجل الموافقة على انتقال الحارس المغربي للفريق الباريسي.

وكان بونو قد نجح في الوصول للمركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 الماضية، كما توج بالدوري الأوروبي مع الفريق الأندلسي.