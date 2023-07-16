نادى أسوان يرد على اتهامات النيجيرى رافائيل إياجو (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - رد نادي أسوان برئاسة المستشار الشافعى صالح على تصرفات اللاعب النيجيرى رافائيل إياجو غير الدقيقة، والتي تهتم بحديث اللاعب عن عدم حصوله على الرواتب.

أوضح نادي أسوان الرياضي في بيان رسمي اليوم الاحد كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية طبقا لبنود التعاقد بين النادي واللاعب النيجيري رافائيل إياجو على مدار الموسم الأول، من تعاقده الممتد مع زهرة الجنوب لمدة ثلاث مواسم تنتهى بنهاية موسم 2024-2025.

أوضح النادي في بيانه أنه فوجئ بالتصرفات غير الإحترافية والإدعاءات الكاذبة من اللاعب، والروايات غير الصادقة من اللاعب أو عن طريق وكلاء أعماله.

ليؤكد نادي أسوان عدة حقائق من خلال الصور، والتي تضمنت:-

عقد اللاعب موثق في الاتحاد المصرى لكرة القدم، والتزام النادي الكامل مع اللاعب طبقا لبنود التعاقد، وتوفير احتياجات اللاعب من سكن مناسب ومستلزمات الإقامة والإعاشة، لكن اللاعب تعمد الهروب من أداء مهام عمله قبل مباراة البنك الأهلى، ليقرر النادي اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية ضده بالاتحاد الدولى لكرة القدم.

أكد نادي أسوان أن مشاركة اللاعب حتى أخر مباراة تثبت استقرار أوضاع اللاعب فى النادى وأنه لا يعانى أى مشكلات أو أزمات.

أزمة أسوان مع النيجيري رافائيل إياجو

قام مصطفى الشرقاوي المدير الإدارى للفريق عقب نهاية الموسم بإتمام إجراءاته الحجز للاعبين للسفر، وقام بإخطار رافائيل إياجو بذلك مع تسليمه شيك بمستحقاته المتبقية عن الموسم، ليرفض اللاعب استلام الشيك بجانب محاولات منه لاختلاق أزمات، حتى تسنت له فرصه طلبه فسخ تعاقده.

حاول اللاعب الترويج بنشر فيديو يشير للإعتداء عليه، لكن لم يثبت من خلاله صحة أقواله بل كان المدير الإدارى يساعد اللاعب بالمرافقة إلى مطار أسوان، ليعلن النادي بيانه.

وأن الإدارة اتخذت إجراءاتها لاخطار الإتحاد المصرى بتصرفات اللاعب وموقفه وإثبات الشيك البنكى الصادر من طرف النادى بمستحقات اللاعب، ليشير النادي إلى تحفظه على موقفه وحقه فى تفريغ الكاميرات بالمنطقة التى شهدت الواقعة لتؤكد سلامة موقفه.