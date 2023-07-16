مانشستر يونايتد يبحث التعاقد مع بونو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مانشستر يونايتد خلال الساعات القليلة المقبلة لتقديم أول عروضه للتعاقد مع حارس المنتخب المغربي وإشبيلية الإسباني ياسين بونو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اليونايتد يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل دي خيا خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، طالب من إدارة الفريق سرعة جلب حارس مرمى خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

وأشارت إلى أن بونو يعد الخيار الأولي للجهازالفني لمانشستر يونايتد خلال الميركاتو، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده خلال الموسم الماضي.

وكان بونو قد نجح في الوصول للمركزالرابع بكأس العالم قطر 2022، والتتويج ببطولة الدوري الأوروبي مع إشبيلية.