الزمالك ينهي الشوط الأول بثنائية في شباك فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول بين الزمالك وفاركو بتقدم الفارس الأبيض بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما حاليا على إستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي .

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وأفتتح سيد عبدالله نيمار أول أهداف الزمالك بعدما تبادل الكرة مع زميله عمر جابر داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك فاركو في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول .



ثم أحرز السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 30 بعد متابعة جيدة داخل منطقة جزاء فاركو وتسديدة اخطأ الحارس في التعامل معها.

تشكيل الزمالك

بدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"



تشكيل فاركو

في مركز حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

في خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما

في خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي

في خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون