باريس يحدد شروط الموافقة على رحيل نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - حدد فريق باريس سان جيرمان شرطه الوحيد للموافقة على رحيل نيمار دا سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض للرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.

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باريس يحدد شروطه للموافقة على رحيل نيمار

وافق باريس سان جيرمان على رحيل نيمار عن صفوف الفريق لكنه حدد شرط يجب تحقيقه في البداية ليسهل من عملية الموافقة على رحيل النجم البرازيلي عن صفوف الفريق.

وحدد سان جيرمان شرط موافقة كيليان مبابي على التجديد ليوافق على رحيل نيمار قبل نهاية عقده، للفريق الراغب في التعاقد معه.

ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس في يونيو من عام 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع الفريق، بينما ينتهي عقد نيمار بعد موسمين مع باريس، والذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

علاقة متوترة بين مبابي ونيمار

لم تربط مبابي بعلاقة جيدة مع نيمار في الموسم الماضي، وسيكون من الصعب الموافقة على بقاء الثنائي معًا في الموسم الجديد، والذي سيكون في صالح العمل الجماعي وفائده أكثر للفريق.

كما يفكر باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب الفرنسي كولو مواني كبديل للنجم الفرنسي كيليان مبابي حال رحيله بشكل رسمي.

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