الكاراز يصدم ديوكوفيتش ويتوج بطلاً لـ ويمبلدون

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الإسباني كارلوس ألكاراز لقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية الماراثونية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب.

وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة بين اللاعبين حيث امتد ل 5 مجموعات بعدما حسم ألكاراز اللقاء بنتيجة 3 - 2 في 5 ساعات كاملة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (1-6)، و(7-6)، و(6-1)، و(3-6)، و(6-4).

بهذا اللقب يضمن ألكاراز الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي الذي بينما فشل ديوكوفيتش في الاحتفاظ بلقبه الذي توج به العام الماضي كما فشل في معادلة رقم السويسري روجير فيدرر الأكثر تتويجا بلقب ويمبلدون بـ8 مرات خلال مسيرته.