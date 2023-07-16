شكرا لقرائتكم خبر عن البلوجر الألماني نويل روبرتسون يظهر فى مهرجان العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر البلوجر الألماني نويل روبرتسون مهرجان العلمين الجديدة منذ قليل وحضر فعاليات بعض الألعاب الرياضية وسط حضور كبير من الجمهور.

من ناحية أخرى، تغلب فريق حسام غالي على فريق محمد فضل فى المباراة الودية التي جمعتهما بالساحل الشمالي على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

ومثّل فريق حسام غالي كل من: غالي وعماد متعب ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو وسيد معوض وأمير توفيق، فيما مثّل فريق محمد فضل كل من: فضل وخالد بيبو وأمير عبد الحميد ووائل رياض وشادي محمد وعادل مصطفى.

وشهدت فعاليات مهرجان العلمين إقامة مباراة الجيل الذهبى، التى جمعت مجموعة من نجوم الكرة السابقين فى مصر، منها مبارة بين النجم محمد فضل وكابتن عماد متعب.

وتضم الفعاليات، فعاليات رياضية للكرة الشاطئية، وسباق للسباحة وركوب الدراجات والجري وسباق سيارات، فضلا عن البطولة العالمية للجودو.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأ أولى فعالياته أمس 13 يوليو الجاري، وتستمر طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.















































































