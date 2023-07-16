شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك وفاركو بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك وفاركو المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار" ، خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما، خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي، خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد ومروان مجدي وجابر كامل وعمرو جمال وزياد طلبة وهشام فتح الله وكريم جبريل وأحمد محمد وأحمد إبراهيم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا، فيما احتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدها من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً، وسكنت شباكه 32.