شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: ننتظر قرارا مهما قبل منح الإجازات للاعبين.. والتدوير سر تقارب مستواهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، مؤكدا: "في البداية ليس لدي لاعب أساسي وآخر احتياطي وتقريبا لا يوجد لاعب لم يشارك معي منذ بداية الموسم، واللاعب الأساسي بالنسبة لي هو من يشارك معي أساسي في يوم المباراة".

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: "وبخصوص التدوير، فكل اللاعبين شاركون طوال الوقت وفخور بفكرة التدوير والحفاظ على لاعبين على مدار الموسم، وليس لدي 11 لاعبا اعتمد عليهم طوال الموسم والباقي يشارك عدد دقائق قليلة والكل يشارك، ولو حسبت دقائق المشاركة ستجد الجميع متقاربين في نسب المشاركة ولا يوجد لاعب بعيد عن الآخر".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "تحدثت مع اللاعبين بشكل فردي وجماعي وطلبت منهم ألا نخلق على أنفسنا كرات ثابتة لصالح المقاولون لأنهم أقوياء فيها، كما أن لديهم أطوالا، وطالبتهم بعدم ارتكاب أخطاء خارج منطقة جزائنا، كما طالبتهم بأن نكون أشرس وأكثر تركيزا وأسرع في عملية التحولات الهجومية وكيف نكون أهدأ عندما نستحوذ على الكرة ولذلك كنا أفضل في الشوط الثاني".

وتابع: "بالنسبة للإجازة ننتظر قرارا معينا؛ لأن اللاعبين بحاجة إلى إجازة، وهم في حالة ذهنية مرهقة ونحتاج الحصول على راحة سلبية طويلة بعيدا عن الكرة، ولكن ننتظر القرار لمعرفة موقف الأجازة".

واستطرد: "هناك أشياء كثيرة أقوم بها مثل المقابلات مع اللاعبين في وجود المترجم وأوقات أكون قاسيا مع اللاعبين، وأكون واضحا معهم وأحدد لهم ما أحتاجه منهم حتى يتحسن وأكون لدي قناعة أن اللاعب يكون بحاجة إلى تطوير ومن الصعب أن أطلب منه التطور في أسبوع واحد، وعليّ أن أصبر على اللاعب لأنه يحتاج إلى شهر أو أكثر حتى يتحسن، وعليه أن يظهر لي ذلك داخل الملعب عند الحصول على فرصة".

اختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: "كل اللاعبين عليهم أدوار دفاعية وأخرى هجومية، وعندما يدرك ذلك سيبدأ في الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات".

وينتظر الأهلي قرار الكاف بتحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري قبل تحديد منح إجازة لمجموعة من اللاعبين الأساسيين.