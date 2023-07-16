شكرا لقرائتكم خبر عن سيد "نيمار" يتقدم للزمالك فى مرمى فاركو بالدقيقة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سيد "نيمار"، لاعب فريق الزمالك، بالهدف الأول لفريقه بمرمى فاركو في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من المباراة الذى تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويخوض فريق الزمالك المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو" .

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما

خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي

خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون