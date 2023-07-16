شكرا لقرائتكم خبر عن نداى وزيزو والجزيرى فى هجوم الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا، فيما احتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدها من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً، وسكنت شباكه 32.