شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. المصرى يحسم المركز الخامس فى الدورى بعد سقوط المقاولون أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وكان الفريق البورسعيدي يحتاج نقطة واحدة فقط لإنهاء المنافسة مع المقاولون العرب على ذلك المركز، بعد خروج الاتحاد السكندري من دائرة المنافسة وانحصارها بين المقاولون والمصري.
ويحتل النادي المصري المركز الخامس حالياً برصيد 47 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 45 نقطة، وخاض المصري 33 جولة، وتتبقى للمصري مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.
بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 45 في المركز السادس بعد خوض جميع مبارياته بالمسابقة.
وأجّل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي فى الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.
ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.
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