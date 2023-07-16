نادى أسوان يعلن الحقائق فى ادعاءات اللاعب النيجيرى "رافائيل إياجو"

القاهرة - سامية سيد -

يعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح، أن إدارة النادى وقطاع كرة القدم فوجئ بالتصرفات غير الاحترافية والادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة والمضللة واختلاق الروايات غير الصادقة التى ساقها لاعب الفريق الأول لكرة القدم اللاعب النيجيرى "رافائيل إياجو" بشخصه أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه والتى صدرت منهم واللاعب عقب نهاية الموسم فى الساعات القليلة الماضية، فى الوقت الذى اتخذت فيه إدارة نادى أسوان كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية، طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادى واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقدة الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهى فى 2025 / 2024.

وإيمانا منا بحق الجماهير ووسائل الإعلام فى معرفة الحقائق وتأكيدا وثقة فى سلامة موقف وإجراءات نادى أسوان القانونية والتعاقدية تجاة اللاعب يؤكد نادى أسوان الرياضى على حقائق الوقائع التالية :

- عقد اللاعب موثق بالاتحاد المصرى لكرة القدم بتاريخ 9/10/2022 لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 2025 / 2024

- قام النادى بالالتزام الكامل تجاه اللاعب طبقا لبنود التعاقد

- قام النادى بتوفير احتياجات اللاعب من سكن مناسب ومستلزمات الإقامة والإعاشة

- اللاعب تعمد الهروب من أداء مهام عمله قبل مباراة البنك الأهلى والنادى اتخذ كافة إجراءات شكواه الرسمية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" خلال شهر مايو الماضى.

- مشاركة اللاعب حتى آخر مباراة تثبت استقرار أوضاع اللاعب فى النادى وأنه لا يعانى أى مشكلة أو أزمة

عقب نهاية الموسم قام المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم "مصطفى الشرقاوى" بإتمام إجراءاته للحجز للاعبين للسفر وإخطار اللاعب بذلك مع تسليمه شيكا بمستحقاته المتبقية عن هذا الموسم ليفاجأ بموقف اللاعب العنيف برفضه استلام الشيك، ومحاولة خلق أزمة خطط لها، وادعى من خلالها محاولة الاعتداء الكاذب عليه ليتسنى له المطالبة بفسخ تعاقده.

وحاول اللاعب الترويج بنشر هذا الفيديو الذى لم يثبت من خلاله صحة أقواله بل على العكس المدير الإدارى كان يساعد اللاعب بالمرافقة إلى مطار أسوان ويجلس بالمقعد الخلفى للسيارة فأين ومتى كان الإعتداء المزعوم ؟!

وسيحتفظ نادى أسوان بحقه فى تفريغ الكاميرات بالمنطقة التى شهدت الواقعة لتؤكد سلامة موقف وتصرف المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم.

وعلى الفور اتخذت إدارة نادى أسوان إجراءاتها لإخطار الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميا بتصرفات وموقف اللاعب وإثبات الشيك البنكى الصادر من طرف النادى بمستحقات اللاعب، وتم إعداد مذكرة رسمية للفيفا لشكوى اللاعب لحفظ حقوق النادى.

وإذ يعلن مجلس إدارة نادى أسوان هذه الحقائق مصحوبة بصور كافة المستندات التى تؤكد سلامة وقانونية مواقف النادى تجاه اللاعب على مدار الموسم يهيب نادى أسوان بجماهيره وبكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بضرورة تحرى الدقة وسلامة المعلومة وعدم الانسياق وراء أى دعاوى غير مسئولة أو معلومات غير دقيقة ومضللة تستهدف العبث بمصالح نادى أسوان فى هذه الظروف التى تتطلب منا جميعا التوحد والالتفاف حول نادينا نادى أسوان الرياضى.