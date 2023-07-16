شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على فاركو بثنائية نيمار ونداى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الزمالك الشوط الأول متقدما على فاركو بثنائية نظيفة سجلها سيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداى فى المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بنشاط هجومى على فاركو في محاولة لفرض السيطرة على منطقة المناورات، وانتزاع المبادرة الهجومية في الوقت الذى كون فيه فاركو شبكة دفاعية قوية بتواجد 5 لاعبين على خط واحد لإفساد هجمات الفريق الأبيض.

وحاول فريق الزمالك هز شباك فاركو معتمداً على انطلاقات زيزو وإبراهيما نداى وسيف الجزيرى، ولكن فاركو نجح في التصدي لكل الهجمات قبل أن يفك سيد عبد الله نيمار الاشتباك بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26.

وشهدت الدقيقة 31 ضغطا من التونسي سيف الدين الجزيرى على دفاع فاركو نجح من خلاله في استخلاص الكرة وسدد الكرة لترتد من الدفاع وتعود إلى إبراهيما نداى الذى سجل منها الهدف الثانى للفريق الأبيض.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما، خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي، خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد ومروان مجدي وجابر كامل وعمرو جمال وزياد طلبة وهشام فتح الله وكريم جبريل وأحمد محمد وأحمد إبراهيم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا، فيما احتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدها من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً، وسكنت شباكه 32.