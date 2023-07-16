شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز لعبة التيك بول فى مهرجان العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المسئولون عن مهرجان العلمين الجديدة بتوزيع الجوائز على الفائزين في منافسات لعبة التيك بول، على هامش المنافسات التي حضرها نجوم الرياضة، وأقيمت على ملعب الشاطئية بمنطقة نورث سكوير، حيث إن الحضور مجانى من خلال شركة تذكرتى لتنظيم عملية الدخول.

وفى سياق آخر تغلّب فريق حسام غالي على فريق محمد فضل فى المباراة الودية التي جمعتهما بالساحل الشمالي على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

ومثّل فريق حسام غالي كل من: غالي وعماد متعب ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو وسيد معوض وأمير توفيق، فيما مثّل فريق محمد فضل كل من: فضل وخالد بيبو وأمير عبد الحميد ووائل رياض وشادي محمد وعادل مصطفى.

وشهدت فعاليات مهرجان العلمين إقامة مباراة الجيل الذهبى، التى جمعت مجموعة من نجوم الكرة السابقين فى مصر، منها مبارة بين النجم محمد فضل وكابتن عماد متعب.

وتضم الفعاليات، فعاليات رياضية للكرة الشاطئية، وسباق للسباحة وركوب الدراجات والجري وسباق سيارات، فضلا عن البطولة العالمية للجودو.