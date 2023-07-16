شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 16/ 7/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الأحد، الموافق 16/ 7/ 2023 العديد من الأحداث، جاء أبرزها: الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1، والمنتخب الأولمبى يضع محمد صلاح فى قائمة الثلاثى فوق السن بالأولمبياد. الرباعيات مستمرة.. الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1 المنتخب الأولمبى يضع محمد صلاح فى قائمة الثلاثى فوق السن بالأولمبياد طارق حامد يؤجل العروض المحلية لحين حسم مصيره فى السعودية الأهلي يحصل على توقيع سوزا واللاعب يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي الإسماعيلى يوافق على بيع عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى لأعلى سعر تعرف على مكافأة ميكالي بعد تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس رحيل عمر الوحش وأحمد عادل ومدبولى عن الإسماعيلى رسمياً الرمادي يرفض 3 عروض ويقرر العودة للتدريب فى الإمارات رحاب جمعة محترفة كرة اليد تعلن الاعتزال

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