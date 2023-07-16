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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 16/ 7/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الأحد، الموافق 16/ 7/ 2023 العديد من الأحداث، جاء أبرزها: الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1، والمنتخب الأولمبى يضع محمد صلاح فى قائمة الثلاثى فوق السن بالأولمبياد.

 

الرباعيات مستمرة.. الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1

الرباعيات مستمرة.. الأهلي يهزم المقاولون 4 / 1

 

 

المنتخب الأولمبى يضع محمد صلاح فى قائمة الثلاثى فوق السن بالأولمبياد

 

المنتخب الأولمبى يضع محمد صلاح فى قائمة الثلاثى فوق السن بالأولمبياد

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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