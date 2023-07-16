شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء وهدف بقرار الـVAR الأبرز فى "تحكيم" لقاء المقاولون والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المباراة: المقاولون والأهلى

المسابقة: الجولة 34 من مسابقة الدورى المصرى

النتيجة: أربعة أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: مصطفى عثمان

مساعد أول: إيهاب فخرى

مساعد ثان: كريم يونس

حكم رابع: مبروك نبيل

حكام الـVAR: محمود بسيونى، شهاب راشد

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا تمكن طاقم التحكيم من إدارتها بشكل جيد باستثناء الدقيقة 67 وإلغاء هدف للنادى الأهلى بداعى التسلل من المساعد الأول، وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: الدقيقة 67 يسجل لاعب الأهلى طاهر محمد طاهر هدفا صحيحا وحالة من الحالات السهلة تحكيميا، وأشار المساعد الأول إلى تسلل، ليتدخل الـVAR ويؤكد صحة الهدف للأهلى.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 86 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلى كهرباء والعرقلة واضحة من مدافع المقاولون أحمد علاء، الـVAR يؤكد صحة المخالفة وصحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء.

السيطرة والتمركز: تمركز جيد واستغلال جيد لعنصر اللياقة البدنية وتحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى وقراءة جيدة لأسلوب لعب كلا الفريقين ولكن يجب أن يطور أداءه فى كيفية الخروج من محيط اللعب.

الحكام المساعدون: تركيز واهتمام وتميز للحكام المساعدين فى الإشارة إلى حالات التسلل وقرارات تتوافق مع قرارات الحكم باستثناء إشارة خاطئة من المساعد الأول بإلغاء هدف صحيح لصالح الأهلى.

حكام الـVAR: تدخل الـVAR فى الدقيقة 67 لتصحيح خطأ المساعد ويؤكد صحة هدف الأهلى طاهر محمد طاهر وصحة ركلة جزاء محمود كهرباء لاعب الأهلى.