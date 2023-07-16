شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تختتم بطولة العالم لشباب الخماسى الحديث بفضية التتابع المختلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مصر منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا بالحصول على الميدالية الفضية لمسابقة التتابع المختلط.

وحقق الثنائي فريدة خليل وعمر حسين عامر المركز الثاني برصيد 1569 نقطة، خلف الزوجي البريطاني تشولي جونسون وسيبستيان فوريست أصحاب الذهبية برصيد 1607 نقاط، وجاء في المركز الثالث الفريق المجري المكون من ليندا هارسيسن وهوجو مارسيل برصيد 1544 نقطة.

ورفع المنتخب الوطني رصيده من الميداليات إلى 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

وأقيمت البطولة بمشاركة 210 لاعبين يمثلون 35 دولة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.