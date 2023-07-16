شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نبيل كوكا رجل مباراة الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع، وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنفس النتيجة في المباراة الأخيرة.

بدأ الأهلي المباراة بضغط كبير على دفاع المقاولون ونوع اللعب معتمدا على العمق والجبهة اليمنى التي ينشط فيها كريستو ومحمد فخري، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 11 لعبها طاهر وشتتها دفاع المقاولون ووصلت إلى كريستو من خارج منطقة الجزاء وسددها مباشرة نحو مرمى الذئاب ولكن حولها محمود أبو السعود إلى ركنية.

وسجل أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 17 من صناعة كوكا الذي مرر الكرة في ظهر دفاع المقاولون وسددها ديانج بيمناه على يسار أبو السعود، وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد التصدي لكرة محمد مجلي، قبل أن يشير حكم الراية إلى وجود حالة تسلل على لاعب المقاولون.

وسجل جوزيف أوشايا هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 24 من عمر المباراة من متابعته للكرة الثابتة التي لعبها سافيولا ووصلت إلى أحمد علاء ولعبها رأسية إلى أوشايا لذي لعبها بيسراه في سقف مرمى الشناوي، ولعب طاهر رأسية في الدقيقة 29 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المقاولون.

وتحصل المقاولون على ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 33 لعبها عمر سافيولا على المرمى ولكنها لمست طاهر محمد في طريقها إلى المرمى وتحولت إلى ركنية، وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34 ولكن ألغاها حكم الراية بداعي وجود تسلل على شريف، واستمرت نتيجة التعادل الإيجابي حتى نهاية الشوط الأول.

وشن الأهلي هجمة خطيرة في الدقيقة 48 عن طريق كريم الدبيس ولكن ارتطمت بدفاع المقاولون وتحولت ركنية، وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52 من رأسية بعد متابعة ركلة ركنية كريستو، وبعدها بدقيقة فشل شريف في التعامل مع عرضية طاهر ومرت الكرة من أمام قدمه في انفراد بمرمى المقاولون.

وهدد محمد سالم مرمى الأهلي في الدقيقة 59 وسدد الكرة ولكن مرت أعلى عارضة الشناوي، وبعدها أجرى المقاولون 3 تغييرات بخروج جوزيف أوشايا وعمر سافيو ومحمد سالم ونزول مامادو نياص وفادي فريد ومحمد هاني تريكة في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وسجل طاهر محمد الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 68 من تسديدة بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى المقاولون، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل ويلغي الهدف ، قبل أن يقر حكم الفار بأن الكرة هدف، وأجرى الأهلي تغييرين بنزول علي لطفي وبيرسي تاو في الدقيقة 78 بدلا من محمد الشناوي واليو ديانج، ودخل فخري إلى وسط الملعب بجوار كوكا فيما لعب طاهر في الجبهة اليمنى.

وأهدر بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 79 في أول لمسة بعدما سدد الكرة بيسراه ولكن حولها أبو السعود إلى ركنية، وأجرى الأهلي 3 تغييرات جديدة في الدقيقة 82 بنزول أحمد عبد القادر ورأفت خليل ومحمد كهربا بدلا من كريم الدبيس وكريستو وأفشة، وأجرى المقاولون تغييرين جديدين في الدقيقة 84 بنزول محمد شوقي غريب ويوسف الجوهري بدلا من أحمد الشيمي وأحمد عاطف قطة.

وتحصّل محمود كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد عرقلة من أحمد علاء، وتقدم طاهر طاهر لتسديدها، ووضعها في الشباك على يمين أبو السعود، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي 4 / 1.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد فخري واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد زعلوك.

وجاء تشكيل المقاولون من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد وجوزيف أوشايا في الدفاع ومحمد مجلي وعمر سافيولا وأحمد الشيمي في الوسط، ومحمد سالم وجون أوكلي وأحمد عاطف قطة في الهجوم.

وتُوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.