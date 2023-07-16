شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: اللاعبون يتغيرون ولكن منظومة أهلى كولر مستمرة وكوكا نجم المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الاهلى سابقا، أن الأهلى قدم مباراة رائعة على الرغم من التغييرات الكثيرة التى قام بها مارسيل كولر وإراحة العديد من اللاعبين.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس: "طريقة اللعب واحدة والأفراد يتغيرون ولكن يؤدون بنفس الشكل وكولر دائما يخطط بشكل منظم واللاعبون يؤدون أفكاره وطريقته بسلاسة".

وأضاف طه إسماعيل: "كولر عمل توليفة من اللاعبين الذين لا يشاركون في خط الدفاع والوسط باستثناء أليو ديانج، وبدّل المهاجمين خلال المباراة بنزول كهربا وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر".

وأوضح نجم الأهلى السابق: "كولر لا يفكر إلا في الفوز، ويغير بين اللاعبين وفقا لأحداث المباراة والوصول للهدف المطلوب، واليوم أحمد نبيل كوكا قدم مباراة كبيرة جدا وكان نجم المباراة، واستطاع أن يعوض مروان عطية بشكل كبير".

وحقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع، وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنفس النتيجة في المباراة الأخيرة.