على غرار نتيجة القمة.. الأهلي يضرب المقاولون برباعية (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزا كبيرا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وسجل أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 17 من صناعة كوكا الذي مرر الكرة في ظهر دفاع المقاولون وسددها ديانج بيمناه على يسار أبو السعود

وسجل جوزيف أوشايا هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 24 من عمر المباراة من متابعته للكرة الثابتة التي لعبها سافيولا ووصلت إلى أحمد علاء ولعبها رأسية إلى أوشايا لذي لعبها بيسراه في سقف مرمى الشناوي

وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52 من رأسية بعد متابعة ركلة ركنية كريستو

وسجل طاهر محمد الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 68 من تسديدة بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى المقاولون

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع، وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنفس النتيجة في المباراة الأخيرة.