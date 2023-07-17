شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: أسيست ديانج توفيق من ربنا.. وأقاتل من أجل التواجد مع الأهلى وإسعاد الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد نبيل كوكا لاعب النادى الأهلى، عن سعادته بعد الحصول على جائزة افضل لاعب في مباراة الأهلى والمقاولون العرب الذى انتهت بفوز الأحمر برباعية مقابل هدف.

وقال أحمد نبيل كوكا، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "بحاول أعمل اللى عليا علشان أكون متواجد في المباريات بشكل أساسى، وجائزة أفضل لاعب أهديها لوالدى ووالدتى اللى تعبوا معايا دائما".

وعن أسيست ديانج، قال أحمد كوكا: "الحمد لله على توفيق ربنا أنا شفت تحرك ديانج ولعبتها وربنا كان موفقنى فيها".

وأضاف كوكا: "عندما يتم تصعيدك لا بد أن تقدم أكثر من الموجود في الفريق الأول لكى تستمر ويكون لك مكان في الفريق الأول، وفي الأهلى دائما كل اللاعبين تقاتل من أجل إسعاد الجماهير واتفقنا على أن نحاول أن ننهى الدورى بلا هزيمة".

وفاز فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع، وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنفس النتيجة في المباراة الأخيرة.

سجل أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 17 من صناعة كوكا الذي مرر الكرة في ظهر دفاع المقاولون وسددها ديانج بيمناه على يسار أبو السعود، وسجل جوزيف أوشايا هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 24 من عمر المباراة من متابعته للكرة الثابتة التي لعبها سافيولا ووصلت إلى أحمد علاء ولعبها رأسية إلى أوشايا لذي لعبها بيسراه في سقف مرمى الشناوي، وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52 من رأسية بعد متابعة ركلة ركنية كريستو.

وسجل طاهر محمد الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 68 من تسديدة بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى المقاولون، وتحصّل محمود كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد عرقلة من أحمد علاء، وتقدم طاهر طاهر لتسديدها، ووضعها في الشباك على يمين أبو السعود، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي 4 / 1.