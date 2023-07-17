شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على فاركو 2 / 1 بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الزمالك متقدما على فاركو 2 / 1بعد مرور 60 دقيقة من عمر المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بنشاط هجومى على فاركو في محاولة لفرض السيطرة على منطقة المناورات، وانتزاع المبادرة الهجومية في الوقت الذى كوّن فيه فاركو شبكة دفاعية قوية بتواجد 5 لاعبين على خط واحد لافساد هجمات الفريق الأبيض.

حاول فريق الزمالك هز شباك فاركو معتمداً على انطلاقات زيزو وإبراهيما نداى وسيف الجزيرى، ولكن نجح فاركو في التصدي لكل الهجمات قبل أن يفك سيد عبد الله نيمار الاشتباك بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26.

وشهدت الدقيقة 31 ضغطا من التونسي سيف الدين الجزيرى على دفاع فاركو نجح من خلاله في استخلاص الكرة وسدد الكرة لترتد من الدفاع وتعود إلى إبراهيما نداى الذى سجل منها الهدف الثانى للفريق الأبيض.

الشوط الثانى

تعرّض سيد عبد الله نيمار للإصابة في الدقيقة 52، وغادر على إثرها مباراة فاركو وشارك بدلاً منه أحمد عبد الرحيم "إيشو" وبعدها حاول لاعبو فاركو تقليص الفارق ولكن دفاع الأبيض تصدى لكل هذه المحاولات.

وأهدر أحمد سيد "زيزو" فرصة هدف محقق للفريق الأبيض، فى الدقيقة 58 بعد تسديد الكرة ومرت على يسار حارس فاركو، وفى الدقيقة 59 ألغى الحكم هدف لفاركو بداعى التسلل، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف لسيف تيري.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق،خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار" ،خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا،خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما،خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي،خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود السيد ومروان مجدي وجابر كامل وعمرو جمال وزياد طلبة وهشام فتح الله وكريم جبريل وأحمد محمد وأحمد إبراهيم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا، فيما احتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدها من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً، وسكنت شباكه 32.