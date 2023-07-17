شكرا لقرائتكم خبر عن الـ var يؤكد هدف فاركو الأول فى الزمالك عن طريق سيف تيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتسب الحكم مصطفى الشهدى هدفا صحيحا عقب الرجوع الى تقنية الفار عن طريق سيف تيرى، مهاجم فريق فاركو، بمرمى الزمالك في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثانى من المباراة الذى تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ويخوض فريق الزمالك المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار" خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو" . بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى : حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز