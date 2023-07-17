شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تيرى يحرز هدف التعادل لفاركو بمرمى الزمالك 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز سيف تيرى، مهاجم فريق فاركو، الهدف الثانى له والتعادل لفريقه بمرمى الزمالك، في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثانى من المباراة الذى تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض فريق الزمالك المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو" .

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى :

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما

خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي

خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون